Caucus de l'Iowa : en attendant un gagnant, le parti démocrate comme grand perdant

Interrogés dans les médias du monde entier, les électeurs démocrates d'Iowa ont vanté pendant plusieurs semaines leur mode de scrutin original. Cependant, la première soirée de primaire a porté un vrai coup à la crédibilité de ce caucus pourtant centenaire.

«Nous procédons à des contrôles de qualité». Cette phrase tirée d'un communiqué de presse du parti démocrate de l'Iowa a été répété pendant plusieurs heures sur les plateaux télévisés américains. Sans donner plus d'explications, l'organisation du caucus a retardé l'annonce des résultats. À 6h du matin heure française, 0% des votes avaient été dévoilées, quand 90% d'entre eux étaient connus à la même heure en 2016.

Selon les informations de certains journalistes sur place, l'application qui permet aux secrétaires de circonscription d'envoyer les résultats à la direction du parti a connu des problèmes techniques. L'un d'entre eux, Shawn Sebastian, a d'ailleurs tweeté sa frustration sur les réseaux sociaux, après avoir passé plus d'une heure au téléphone, en attendant que quelqu'un puisse lui répondre.

I am the caucus secretary for Story County Precinct 1-1. I've been on hold for over an hour to report the results. We have 6 delegates





First Alignment@BernieSanders - 111@ewarren - 82@PeteButtigieg - 47





Delegates



Sanders - 2



Warren - 2



Buttigieg 2





Here's how it happened 1/

— Shawn Sebastian (@shawnsebastian) February 4, 2020