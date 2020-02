Primaire démocrate américaine, en direct : le caucus a débuté dans l'Iowa

Les électeurs de l'Iowa sont appelés à voter ce lundi 3 février pour choisir le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump lors de la présidentielle 2020 aux Etats-Unis. Cet événement marque le début officiel de la primaire qui se terminera en juillet lors de la convention nationale des démocrates. Onze candidats sont encore en lice pour obtenir l'investiture.

Mardi 4 fevrier

02h16

Les candidats ne perdent pas de temps. Alors que les votes ont débuté dans l'Iowa, tous se préparent déjà à se rendre dans le New Hampshire, où se déroulera la prochaine primaire, le 11 février prochain. Joe Biden a ainsi dévoilé dans un communiqué de presse qu'il se rendra à Nashua et Concord dans la matinée du 4 février. Andrew Yang organise de son côté un meeting à 4 heures du matin, heure locale. Les discours prononcés seront très différents selon les résultats annoncés quelques heures plus tôt.

EARLY TOMORROW: Very early. @AndrewYang campaign plans 4am rally at @flymanchester (Regional Airport) when Yang arrives in NH from Iowa. He'll then head to New London, Laconia, Lebanon later Tuesday #fitn #nhpolitics via @jdistaso pic.twitter.com/BnD88RPX6n — WMUR TV (@WMUR9) February 4, 2020

02h00

C'est parti. À partir de 19h, heure locale, les caucus débutent dans toutes les localités de l'Etat. Selon les sondages les plus récents, Bernie Sanders est le grand favori de ce scrutin, devant Joe Biden et Pete Buttiegieg. Une surprise est cependant toujours possible. En 2016, Donald Trump avait par exemple fini derrière Ted Cruz, alors qu'il était annoncé gagnant. Selon les médias américains, rarement un caucus dans l'Iowa aura été aussi indécis.

00h45

«Le caractère des Etats-Unis est en jeu», a tweeté Joe Biden alors que le caucus de l'Iowa a débuté. Les candidats démocrates utilisent les réseaux sociaux pour rappeler aux électeurs d'aller voter, ou leur donner des indications afin de savoir où se rendre pour participer au scrutin.

Elizabeth Warren n'a pas hésité à rappeler que les «femmes gagnent», quand Bernie Sanders explique que «le monde entier regarde l'Iowa aujourd'hui. Ils regardent pour voir si le peuple d'Iowa est préparé à se lever et combattre pour la justice».

America's character is on the ballot. I don't believe we're the dark, angry nation we see in Donald Trump's tweets — we are so much better than who he thinks we are. — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 3, 2020

00h17

Les électeurs ont commencé à se réunir dans les différentes circonscriptions de l'Iowa afin de voter dans cette première étape des primaires démocrates. Dans ce système très particulier, les citoyens doivent se réunir en groupes de soutien dans des lieux publics. Les résultats seront centralisés et annoncés aux alentours de 6h du matin, heure française.

And the caucus has begun. pic.twitter.com/h6wmZGGM8t — Nick Coltrain (@NColtrain) February 3, 2020

lundi 3 février

14H58

Invité sur CNN ce lundi matin, le candidat Pete Buttigieg, maire de South Bend (Indiana), a déclaré que les démocrates devaient «galvaniser et non polariser» les électeurs américains, le jeune élu modéré (38 ans) jugeant qu'une majorité d'Américains était «contre Donald Trump». «Depuis un an, chacun d'entre nous tente de prouver qu'il est le plus apte à battre Donald Trump. (...) Cela nous oblige à démontrer qu'on est capable de mobiliser les gens, d'obtenir le soutien des électeurs. Ce processus commence ici dans l'Iowa», a-t-il poursuivi.

13H25

En ce jour du coup d'envoi dans l'Iowa des primaires démocrates, Joe Biden a tweeté : «Le jour est arrivé, Iowa !» L'ancien vice-président de Barack Obama verra si sa pole position dans les sondages nationaux se transfère dans ce petit Etat rural, où démarre la saison des primaires depuis les années 1970.

Today’s the day, Iowa! Confirm your caucus location at https://t.co/3HaA5wLv2M and make a plan to arrive by 6:30 PM CT. pic.twitter.com/vmzNwW1Kro — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 3, 2020

5H36

Le candidat démocrate Michael Bloomberg a dépensé 10 millions de dollars (9 millions d'euros) pour diffuser un clip de campagne de 60 secondes lors de la finale du Super Bowl dimanche. Dans ce clip, intitulé «George», le milliardaire, ancien maire de New York, a souhaité dénoncer les dérives liées au port d’armes à feu. On y voit une mère pleurer la mort de son fils, qui a été tué par balles.

Le président américain Donald Trump a lui aussi déboursé 10 millions de dollars, pour deux spots de 30 secondes chacun. Donald Trump y vante notamment les réussites de son mandat, comme la baisse historique du chômage et sa réforme du système judiciaire.

0H10

A la veille du caucus de l'Iowa, un sondage réalisé par l'Emerson College, publié dimanche soir, place le sénateur socialiste du Vermont Bernie Sanders en tête des intentions de vote dans cet Etat (28 %), devant l'ancien vice-président de Barack Obama, le centriste Joe Biden (21 %). Puis arrivent un peu plus loin le maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg (15 %), qui incarne lui aussi le courant centriste, la sénatrice progressiste du Massachusetts Elizabeth Warren (14 %), et la sénatrice modérée du Minnesota Amy Klobuchar (11 %). Tous les autres candidats sont à 5 % ou moins.

dimanche 2 février

01h53

La candidate progressiste à la Maison Blanche Elizabeth Warren a vivement critiqué samedi Michael Bloomberg, qui est entré très tard dans la primaire démocrate, déplorant qu'un milliardaire puisse «s'acheter une place» dans les débats télévisés. Ex-maire de New York, ancien républicain puis indépendant avant de passer démocrate, Michael Bloomberg déploie une stratégie inédite dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de novembre.

Entré en lice en novembre, il a décidé de faire l'impasse sur les quatre premiers Etats qui voteront dans la primaire, pour ne se présenter qu'à partir du «Super Tuesday», le 3 mars, lors duquel une quinzaine d'autres Etats organiseront leurs votes. Il arrose déjà ces territoires de publicités auto-financées.