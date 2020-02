Royaume-Uni : un trader millionnaire suspendu pour «vol de sandwichs à la cantine»

Accusé d’avoir volé des sandwichs à la cantine de son bureau, un trader millionnaire embauché à Londres a été suspendu.

Paras Shah, 31 ans, en effet été démis de ses fonctions de responsable des opérations le mois dernier au sein de l’entreprise financière Citigroup, à Canary Wharf, dans l'est de Londres, à la suite de nombreuses déclarations l’accusant d'avoir volé de la nourriture à plusieurs reprises.

Difficile de comprendre ses motivations quand on sait que le salaire moyen d'un trader à Londres est de 183 740 livres sterling, soit environ 216 600 euros, et que celui de M.Shah, cadre dans la société depuis 2017, devait ainsi dépasser le million de livres sterling (1 179 760 d'euros), a rapporté le quotidien économique Financial Times.

Sans compter que selon certaines sources, la cantine du bureau «n'est pas excessivement chère». Deux de ses anciens collègues ont par ailleurs déclaré qu'il était un «trader apprécié» dans l'entreprise. D'après Joseph Lappin, associé du cabinet d'avocats Stewarts, «ce type de vol est considéré comme une faute grave qui peut en effet être un motif de licenciement sans préavis».

Sa suspension intervient quelques semaines avant que les cadres de Citigroup ne reçoivent leurs primes annuelles.