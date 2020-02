Tempête Ciara : trois avions de ligne battent le record de vitesse de la traversée de l'Atlantique entre New York et Londres

Portés par les vents de la tempête, trois avions commerciaux ont battu dimanche le record de vitesse entre New York et Londres. Le plus rapide, un Boeing 747 de la British Airways, a effectué le trajet en moins de cinq heures, au lieu de 06H25 en temps ordinaires.

C'est la traversée de l'Atlantique la plus rapide de l'histoire pour un vol commercial, hors Concorde.

Le plus rapide des trois avions est un appareil de la compagnie British Airways. Ce Boeing 747-436 a ainsi parcouru les 5.554 kilomètres séparant New York de Londres en 4 heures 56, a précisé Flightradar24.

L’avion s’est posé à Londres à 4 heures 42 (locales et GMT), avec 103 minutes d’avance

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt





If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh

— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020