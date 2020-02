Primaire démocrate : Pete Buttigieg peut-il le faire ?

Une confirmation. Après sa victoire dans l'Iowa, Pete Buttigieg a de nouveau réalisé un très bon score lors de la primaire démocrate du New Hampshire ce 12 février.

Le très modéré, vétéran de l'armée, homosexuel et trentenaire arrive en deuxième position, tout près du leader Bernie Sanders. D'ailleurs, malgré un résultat légèrement en dessous de son rival, il obtient le même nombre de délégués dans cet Etat de la côte Est. Cette bonne forme aura surpris un bon nombre d'analystes, car ses récents sondages dans le reste du pays n'étaient pas très bons.

Le 9 février, après une bonne remontée, il pointait toujours à la 4ème place, avec 9% d'intention de vote au niveau national, a égalité avec Elizabeth Warren, selon un sondage publié par The Economist. Joe Biden, Bernie Sanders et Mike Bloomberg restaient en tête. Mais ces deux bons résultats en quelques jours pourraient lui octroyer un véritable élan de popularité dans les prochaines étapes.

Pour l'ancien maire de South Bend, dans l'Iowa, il faudra donc impérativement montrer qu'il est à la hauteur de la tâche. Il avait déjà été largement attaqué par ses adversaires dans le dernier débat le 7 février. Une nouveauté car, jusque-là, son statut de «petit candidat» le protégeait jusqu'alors des salves violentes que peuvent s'envoyer certains favoris. Et le parmi les plus agressifs, l'on retrouve Joe Biden. «Il doit l'attaquer. L'ancien vice-président s'est rendu compte que son offre n'était pas suffisante puisqu'il ne propose qu'une "Trump dehors"», explique le politologue Jean-Eric Branaa, auteur de «Joe Biden: le troisième mandat de Barack Obama».

Biden, ennemi numéro 1 de Buttigieg

Les deux hommes sont sur la même ligne du parti démocrate, et font donc la chasse aux mêmes électeurs. Et cela pourrait jouer des tours à Pete Buttigieg. «Joe Biden reste la valeur sûre des modérés. Il a une structure et une notoriété que son adversaire n'a pas, et le boost de l'Iowa a été raté par le manqué du caucus», racontait Jean-Eric Branaa à quelques jours du New Hampshire. Par conséquent, il lui sera difficile de dominer Joe Biden dans le reste des Etats, et notamment dans ceux du Sud.

Car outre le fait que Biden soit favorisé par sa célébrité, Pete Buttigieg devra faire face au grand conservatisme de certaines régions comme le Texas. Les valeurs traditionnelles y sont particulièrement mises en avant, et l'homosexualité affichée du candidat pourrait devenir un obstacle dans sa quête de Maison Blanche. Cela, ajouté à la percée d'Amy Klobuchar dans le New Hampshire, qui peut également lui siphonner des voix modérées, rend la route terriblement longue jusqu'à l'investiture pour «Mayor Pete».