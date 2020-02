Coronavirus : un bateau de croisière refusé par 5 ports avant d'accoster au Cambodge

Un bateau de croisière s'est retrouvé bloqué en mer au large des côtes asiatiques après que cinq ports aient refusé de lui accorder le droit d'accoster, par crainte du coronavirus.

Le MS Westerdam a finalement été autorisé à accoster au Cambodge. Il était parti le 1er février de Hong Kong avec 1455 passagers et 802 membres d'équipage à bord.

Il possédait assez de carburant et de nourriture pour naviguer durant deux semaines, mais était sur le point de dépasser ce délai.

Le paquebot avait essuyé un premier refus mardi à Bangkok, et avait été escorté hors du golfe de Thaïlande. Il avait ensuite et rejeté par TaIwan, Guam, les Philippines et le Japon.

«Nous avons eu tellement de moments où nous avons cru que nous allions pouvoir rentrer chez nous avant d'être rejetés», a rapporté Angela Jones, une passagère, à l'agence Reuters.

Le capitaine du navire Vincent Smit a expliqué que le MS Westerdam allait jeter l'ancre au large de Sihanoukville afin de permettre aux autorités de procéder à des contrôles sanitaires - aucun cas n'a été signalé pour le moment à bord. Les passagers seront ensuite autorisés à débarquer.

«Ce fut un exemple de solidarité internationale, comme nous l'appelons constamment de nos voeux», s'est félicité le directeur général de l'OMS Tedros Ghebreysus.