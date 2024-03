Raz-de-marée de déchets à Bali : ce que l'on sait de cette nouvelle catastrophe écologique

Plusieurs plages de l'île de Bali (Indonésie) sont touchées par la pollution, avec des milliers de déchets apportés sur les côtes par la mousson.

Un spectacle désolant et symbole de l’impact de la pollution à l’échelle mondiale. Depuis plusieurs jours, les plages de Bali sont touchées par un raz-de-marée impressionnant de déchets plastiques. Un phénomène provoqué par la mousson, période majeure de pluies en Asie, et qui choque les touristes venus du monde entier.

«Je demande à tous les Indonésiens de ne pas jeter leurs ordures sur les terrains vagues, les falaises et les rivières, car elles finiront dans la mer et atteindront nos belles plages», a déclaré Anak Agung Dalem, un responsable de l’agence locale de l’environnement, ajoutant que près de 300 agents et six excavatrices avaient été mobilisées pour nettoyer la plage de Kedonganan, située dans la zone touristique de Kuta.

SONNY TUMBELAKA/AFP

Chaque année, des pluies diluviennes charrient des montagnes de déchets plastiques des villes et rivières indonésiennes vers l'océan, dont certains peuvent finir leur chemin de plusieurs centaines de kilomètres sur les plages de Bali.

Moins de déchets plastiques d'ici 2025 ?

De tels tsunamis sont un phénomène «qui se répète» sur la plage de Kedonganan et d'autres tous les ans en raison des précipitations et vents de mousson entre les mois de novembre et mars, selon Anak Agung Dalem.

L'Indonésie, un archipel composé de plus de 17.000 îles, s'est engagé à réduire les déchets plastiques en mer de 70 % d'ici 2025.