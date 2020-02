Une publicité sur Twitter propose d'acheter un rein «pas cher»

Twitter à nouveau au cœur d'une polémique. Une publicité pour acheter un rein «pas cher», donc totalement illégale, est apparue dans le fil d'actualité d'un journaliste américain. Celui-ci a ensuite partagé la capture d'écran de sa sordide trouvaille sur le réseau social.

«C'est un rein dont vous avez besoin ? Arrêtez d'attendre un donneur et payez pour éviter la queue, beaucoup de personnes ici vendent leurs reins pas chers, achetez le vôtre maintenant! », indiquait l'indécent tweet promotionnel, partagé par le compte Organ Market et proposé au journaliste indépendant américain Tyler Coates. Le message a depuis été supprimé, et le compte suspendu.

Interrogé par le média américain Gizmodo, spécialisé dans les nouvelles technologies, un porte-parole de Twitter a confirmé que ce tweet violait les conditions générales d'utilisation du réseau social, qui «interdisent les publicités contenant des messages haineux ou faisant référence à du trafic de drogue, d’organes ou d’êtres humains».

Des problèmes de modération

Pour expliquer comment cette publicité a donc bien pu se retrouver dans le fil Twitter de l'un de ses utilisateurs, le représentant de la plate-forme américaine a évoqué le système de modération du réseau social, opéré par «des humains et des machines», sans préciser à quel niveau il avait failli mais dans lequel Twitter «investit constamment», a-t-il assuré.

Sauf que ce n'est pas la première fois que la plate-forme - déjà mise en cause pour ne pas avoir assez contrôlé les publicités politiques lors de la présidentielle américaine de 2016 qui a vu Donald Trump l'emporter et le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni la même année - est pointée du doigt pour des publicités douteuses, voire honteuses. C'est même tellement fréquent qu'un compte Twitter dédié, intitulé «Promoted Tweets» («Tweets sponsorisés» en français), a été créé en novembre 2018, compilant les contenus promotionnels les plus bizarres, parfois partagés par des internautes lambda. Hasard de l'histoire, ce compte avait relayé vendredi 14 février un tweet du compte Organ Market, datant du 30 janvier, qui proposait à la vente «n’importe quel» organe et promettait une livraison «en trois jours».

Sur le Twitter français, une polémique avait éclaté en 2017, après que de nombreux internautes avaient vu s'afficher dans leur timeline un tweet sponsorisé ouvertement raciste, appelant à virer «ces bougnoules et ces Noirs de France», ensuite supprimé, tout comme le compte à l'origine du message.