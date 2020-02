Super Bowl : le «coup de langue» de Shakira devient viral

Alors qu’elle partageait l’affiche de la mi-temps du Super Bowl avec Jennifer Lopez, Shakira a été particulièrement remarquée.

Sa prestation a été impeccable – entre medley, guitare et danses lascives – mais c’est un petit geste qui a particulièrement retenu l’attention des internautes. Au cours de son show, Shakira s’est approchée d’une caméra et a poussé un cri toute langue sortie…

Il n’en fallait pas plus pour que la scène est aussitôt devenue un mème.

Rivalisant d’humour, les internautes n’ont pas manqué de détourner ce moment lingual.

(«Moi, quand j'embrasse une fille pour la première fois»).

