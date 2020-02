Tempête Dennis : un navire fantôme s'échoue en Irlande après avoir dérivé pendant plus d'un an

Un vaisseau fantôme qui dérivait depuis plus d'un an dans les eaux du monde entier a finalement terminé sa route en solitaire sur côte sud de l'Irlande, frappée par la tempête Dennis.

Le MV Alta, cargo de 77 mètres, rouillé et abandonné, s'est échoué dimanche 16 février près du village de pêcheurs de Ballucotton, à proximité de Cork. Le navire est désormais coincé sur les rochers, comme le montre une vidéo filmée par les gardes-côtes irlandais.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020