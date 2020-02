Londres : un homme poignardé dans une mosquée, un suspect arrêté

Un homme de 70 ans a été poignardé à la mosquée centrale de Londres ce jeudi 20 février. Le principal suspect a été arrêté.

Prise en charge par les secours, la victime a été transportée à l'hôpital. Atteint notamment au niveau du cou, selon le Guardian, son pronostic vital n'est pas engagé.

Le suspect, interpellé sur les lieux, est «soupçonné de tentative de meurtre», indique la police dans un communiqué. Agé de 29 ans, il aurait assisté à la prière avant de commettre son attaque. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient un homme vêtu d'un pull rouge menotté par les forces de l'ordre à l'intérieur du lieu de culte.

#INCIDENT Police were called to a mosque near Regents Park at 3.10pm to reports of a stabbing. A man, in his 70s, was found injured. His condition has been assessed as non life-threatening.





A man has been arrested on suspicion of attempted murder.https://t.co/K3UpX2Wyty

