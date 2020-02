Son petit ami refuse de s'excuser, elle appelle la police pour dire qu'il a le coronavirus

Le coronavirus à l'origine d'une improbable vengeance. Après une dispute avec son petit ami, une Chinoise de 39 ans a appelé la police pour dire que l'homme, qui selon elle lui devait des excuses, était atteint du Covid-19. Une fausse accusation qui lui vaut aujourd'hui d'être en détention.

En tout et pour tout Ma, c'est ainsi que s'appelle l'affabulatrice, aura passé 16 appels aux forces de l'ordre.

Aux policiers de Tianjin, la province située au nord-est de la Chine d'où elle est originaire, elle expliquera que son homme, prénommé lui Wang, a quitté l'appartement dans lequel ils vivent alors qu'il toussait et avait de la fièvre, comme le relate le quotidien britannique The Daily Mail.

Une affirmation qui va à l'encontre de toutes les règles de sécurité et de confinement actuellement en vigueur dans le pays, mises précisément en place pour enrayer la progression de l'épidémie.

