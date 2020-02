Le musée d'Auschwitz demande à Amazon de cesser de vendre des livres de propagande nazie

Jeff Bezos a été rappelé à l'ordre. Le musée d'Auschwitz a appelé le milliardaire américain du commerce en ligne à retirer les livres antisémites pour enfants, datant de l'époque nazie, en vente sur sa plateforme Amazon.

Le mémorial s'est servi de Twitter pour attirer l'attention sur cette «propagande nazie haineuse et antisémite», demandant à ce que les livres visés soient «immédiatement supprimés» de la plateforme de commerce en ligne.

Parmi eux, un ouvrage antisémite pour enfants intitulé «Le champignon vénéneux», rédigé par le membre du parti nazi Julius Streicher et sorti initialement en 1938.

Le livre est disponible sur Amazon dans la version originale en allemand (Der Giftpilz), mais aussi en anglais, français et espagnol, a constaté un journaliste de l'AFP lors d'une recherche en ligne.

«Quand vous décidez de faire du profit en vendant de la propagande nazie, antisémite et vicieuse, publiée sans aucun commentaire ou contexte critique, vous devez vous rappeler que ces mots ont non seulement conduit à l'Holocauste mais aussi à de nombreux autres crimes de haine motivés par l'antisémitisme», assène le mémorial d'Auschwitz sur Twitter.

When you decide to make a profit on selling vicious antisemitic Nazi propaganda published without any critical comment or context, you need to remember that those words led not only to the #Holocaust but also many other hate crimes motivated by #antisemitism. https://t.co/qX4Gsz5h6E

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 23, 2020