75e anniversaire de la libération d'Auschwitz : une rescapée témoigne

Le 27 janvier 1945, Vera Grossman Kriegel avait 6 ans à la libération du camp d'Auschwitz par les soldats soviétiques. Avec sa sœur jumelle, elles ont été les cobayes du docteur et criminel de guerre Josef Mengele, surnommé «l'ange de la mort».

«Au fond du camp, il y avait une cage, comme une cage à animaux où l'on met les singes, raconte la survivante. Nous étions toutes nues, ma mère, ma sœur et moi, ainsi qu'une autre paire de jumeaux légèrement plus âgés. Pendant environ deux semaines, Mengele et son équipe son venus nous faire des injections dans la colonne vertébrale.»

Vera vit aujourd'hui en Cisjordanie et raconte son histoire à un groupe de guide du mémorial israélien de Yad Vashem. Affectée par la montée de l'antisémitisme, elle veut sensibiliser les jeunes générations pour que cette sombre période de l'Histoire ne se reproduise pas.