Italie : le tournage du prochain «Mission Impossible» interrompu à cause du coronavirus

Face à l’épidémie de coronavirus en Italie, qui a fait sept décès en quelques jours, le tournage du prochain volet de «Mission Impossible» a été interrompu.

Pour ce nouvel épisode des aventures d’Ethan Hunt, trois semaines de tournage étaient prévues à Venise. «Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes face à la menace du coronavirus, nous modifions le programme de production», a indiqué un porte-parole des studios Paramount.

Selon Hollywood Reporter, la star de la franchise, Tom Cruise, n’était pas encore arrivé dans la cité vénitienne. Les membres de l’équipe de tournage déjà sur place ont été autorisés à rentrer chez eux.

Pour l’heure, on ignore si cette interruption de tournage aura des conséquences sur la date de sortie du film, prévue le 23 juillet 2021.

7 décès en quatre jours

Le nord de l’Italie fait face à une flambée de l’épidémie de coronavirus. Le dernier bilan des autorités fait état de 7 décès et 229 cas de contamination en quatre jours. Les autorités tentent d'endiguer la contagion en instaurant un cordon sanitaire autour de 11 communes du nord.