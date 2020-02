Selon une responsable indonésienne, les femmes pourraient tomber enceintes dans les piscines à cause du sperme des hommes

Une contre-vérité aussi ridicule qu'absurde. D'après Sitti Hikmawatty, membre de la Commission indonésienne de protection de l'enfance pour la santé (KPAI), les femmes sont suceptibles de tomber enceintes en nageant dans les piscines aux côtés d'hommes sans avoir de rapports sexuels.

«Il existe un type de sperme masculin particulièrement puissant capable de provoquer une grossesse dans une piscine. Même sans pénétration, les hommes peuvent être excités par les femmes dans la piscine, éjaculer dans l'eau et provoquer ainsi une grossesse non-voulue», a-t-elle déclaré la semaine dernière au Tribun Jakarta.

D'abord passés inaperçus, ses propos ont été récemment remarqués par la presse britannique et ne cessent depuis d'être violemment critiqués. En Indonésie, l'Association des médecins s'est empressée de démentir ces déclarations grotesques indiquant, au Jakarta Post, qu'il était impossible que les spermatozoïdes puissent survivre à l'importante concentration de chlore et de produits chimiques contenus dans l'eau des piscines et encore moins de nager jusque dans un vagin.

Face à la polémique déclenchée, Sitti Hikmawatty a indiqué que ses propos relevaient davantage d'un avis personnel que d'une conviction défendue par le KPAI. Mais malgré la pression des Indonésiens, elle refuse toujours de démissionner de ses fonctions.