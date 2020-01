Vidéo : un cochon mort lâché depuis un hélicoptère finit dans une piscine

La vidéo est rapidement devenue virale en Uruguay. Un cochon mort a été lancé depuis un hélicoptère en vol, avant de finir dans la piscine de la villa d'un riche homme d'affaires. Ce dernier a dénoncé une «mauvaise blague».

La séquence, qui dure seulement quelques secondes, montre l'hélicoptère survolant la villa, puis quelque chose - qui se révélera être un cochon mort - être largué de l'appareil. Après une chute de plusieurs dizaines de mètres, celui-ci termine sa course dans une petite piscine, provoquant une immense gerbe d'eau, sous les rires des spectateurs assistant à la scène.

L'étrange affaire, survenue à José Ignacio - une station balnéaire huppée à 160 km à l'est de Montevideo, la capitale uruguayenne - «fait l'objet d'une enquête», a indiqué à la chaîne Canal 10 la procureure Ana Dean, qui a recueilli le témoignage du propriétaire de la maison. Il s'agit de Federico Alvarez Castillo, un entrepreneur argentin qui a notamment fondé une marque de vêtements nommée Etiqueta Negra. Selon la procureure, le millionnaire de 60 ans a déclaré qu'il «était chez lui avec sa famille» quand il a entendu «un vacarme». En sortant, lui et sa femme ont vu «un cochon dans la piscine, ils l'ont fait rôtir et ils l'ont mangé», a relaté la procureure.

@PETAUK It happened in Uruguay. Here some of the rich are dedicated to throwing pigs from a helicopter. The person in charge is Argentine. He owns several prestigious clothing brands. His name is Federico Alvarez #EtiquetaNegra pic.twitter.com/3mz6BNKfLF

