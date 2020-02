Le groupe de K-Pop BTS annule ses concerts en Corée du Sud à cause du coronavirus

C'est une nouvelle conséquence du coronavirus. Les fans du groupe coréen, BTS, ont annoncé, ce vendredi 28 février, l'annulation des concerts géants des stars de la K-pop prévus en Corée du Sud, pays le plus touché après la Chine.

Plus de 200 000 groupies devaient être présentes lors de ces concerts. Répartis sur quatre soirs, ils étaient programmés au Stade Olympique de Séoul, qui avait accueilli les Jeux de 1988. Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, BTS est le premier groupe de K-pop a avoir atteint le sommet des ventes.

La Corée du Sud ayant franchi la barre des 2 000 cas, le groupe a ainsi décidé d'annuler ses concerts, dédiés à la promotion de son dernier album « Map of the soul : 7 ». L'agent du boys band, Big Hit Entertainement, explique dans un communiqué que cette annulation était « inévitable », car « il est impossible à ce stade de prédire l'ampleur de l'épidémie ». Big Hit ajoute : « Nous devons prendre en compte la santé et la sécurité des centaines de milliers de spectateurs et des artistes ».

LE BILAN GRIMPE en COREE DU SUD

Ce vendredi, Séoul a fait état de 256 nouveaux cas, élevant le nombre de personnes contaminées en Corée du Sud à 2 022, le nombre le plus élevé hors Chine. Un bilan qui devrait continuer de grimper car les autorités ont commencé à effectuer des tests sur plus de 275 000 fidèles de l'Église Shincheonji de Jesus, une organisation qualifiée de sectes par ses détracteurs, directement liée à la moitié des cas de contamination répertoriés dans le pays.

Si les autorités ont multiplé les consignes, exhortant les habitants à rester chez eux s'ils développaient les symptômes, la Corée du Sud n'envisage pas de cordon sanitaire, comme a pu le faire la Chine avec Wuhan, foyer de l'épidémie.