Le Luxembourg devient le premier pays au monde à rendre les transports publics gratuits

Les Luxembourgeois vont pouvoir prendre le bus ou le train les mains dans les poches: leur petit pays est devenu samedi le premier au monde à mettre en oeuvre la gratuité des transports publics sur l'ensemble du territoire. Des villes ont déjà mis en place une gratuité partielle - à certaines heures ou pour certains moyens de transports - mais c'est la première fois qu'elle concerne un pays tout entier, selon le ministère luxembourgeois de la Mobilité.

La gratuité, vantée comme «une mesure sociale importante», concerne 40% des ménages, qui utilisent les transports en commun, et représente environ 100 euros d'économie par foyer et par an. Les amendes dans les Trains, trams et bus sont ainsi supprimées, selon le plan de la coalition gouvernementale dirigée par Xavier Bettel.

Ce dernier, issu du Parti Démocrate, s'est allié avec le Parti Socialiste des travailleurs et les Verts, avec le projet de donner la priorité aux questions environnementales.

La ville de Luxembourg, capitale du grand duché, est depuis des années l'une des villes connaissant les pires embouteillages au monde. Alors qu'elle ne compte que 110.000 habitants, elle accueille chaque jours près de 400.000 personnes qui viennent pour travailler.

Les automobilistes au Luxembourg ont ainsi passé en moyenne 33 heures dans les embouteillages en 2016, selon une étude.