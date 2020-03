Vladimir Poutine veut inscrire l'interdiction du mariage gay dans la Constitution

Les discriminations vont encore davantage s’accentuer en Russie. Le président Vladimir Poutine soutient un amendement visant à inscrire dans la Constitution l’interdiction du mariage gay.

En janvier dernier, le chef d’Etat avait annoncé que la Russie allait amender sa Constitution de 1993. Alors que de nombreux amendements avaient déjà été adoptés par les députés, Vladimir Poutine en a soumis de nouveaux pour la seconde lecture prévue le 10 mars.

Parmi ces nouveaux textes, l’un d’eux stipule qu’un mariage est l’union d’un homme et d’une femme. Un amendement qui viendrait interdire de fait tout mariage homosexuel.

«Soutenir les valeurs familiales»

Cette proposition n’est pas une surprise. En février dernier, le président russe avait déjà affirmé, lors d’une réunion sur la réforme constitutionnelle, qu’un mariage ne pouvait être possible «qu’entre un homme et une femme».

Le texte avait été soumis par la députée conservatrice Olga Batalina dans le but de «soutenir les valeurs familiales traditionnelles». Elle affirmait notamment que la notion de famille était en danger, évoquant les termes «parent 1» et «parent 2», mis en place dans plusieurs pays. «Tant que je serai président, nous ne l’aurons pas. Nous aurons ‘papa’ et ‘maman’», avait alors assuré Vladimir Poutine.

Cette nouvelle disposition s’inscrit dans la lignée des différentes législations homophobes initiées par les autorités russes. Si l’homosexualité a été dépénalisée en 1993, la réalité est toute autre dans les faits. Depuis juin 2013, la loi russe interdit «la propagande homosexuelle auprès des mineurs». Un texte qui légitime ainsi la discrimination envers les communautés LGBT.