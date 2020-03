Coronavirus : la Banque mondiale annonce une aide immédiate de 12 milliards de dollars

Alors que les dirigeants du monde entier s'engagent à protéger leur pays contre les conséquences économique du Coronavirus, la Banque mondiale a annoncé, ce mercredi 4 mars, un plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays qui en ont besoin.

«L'objectif est de fournir une action rapide et efficace qui réponde aux besoins des pays», a expliqué le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Il a souligné que le virus faisait peser une charge supplémentaire sur les pays pauvres. L'institution financière internationale a ainsi destiné certains fonds aux pays les plus pauvres, afin qu'ils puissent acheter du matériel médical ou fournir des services de santé. Ils comprendront également une expertise et des conseils politiques, est-il expliqué dans un communiqué.

A travers ce plan d'urgence, la Banque mondiale s'est fixé plusieurs objectifs : «Nous devons limiter la transmission inter-humaine, soigner les patients le plus tôt possible, réduire la transmission dans les communautés (...) et minimiser l'impact social et économique», a ajouté David Malpass.

Le globe se protège

S'il est encore trop tôt pour évaluer précisément l'impact économique du coronavirus, l'Organisation de coopération et de développement économique (l'OCDE) a prévenu que la croissance ne devrait pas dépasser 2,4 % cette année, soit son seuil le plus bas depuis les crises financières de 2008-2009.

De ce fait, le monde entier prend d'ores et déjà ses précautions. En France, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a plaidé pour l'arme budgétaire et souhaité que l'Eurogroupe, qui tient une conférence téléphonique ce mercredi, l'autorise aux 19 pays de la zone euro. La banque centrale américaine, la plus puissante du monde, a quant à elle baissée en urgence ses taux d'intérêts, ce qui n'était pas arrivé depuis 2008, et le G7, qui regroupe les sept économies les plus riches, a évoqué la possibilité de recourir à la relance budgétaire.