Un enfant de 10 ans survit 52 heures sous les décombres d’un hôtel confiné à cause du coronavirus

Un enfant de 10 ans et sa mère ont été tirés des décombres 52 heures après l’effondrement d’un hôtel, réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus, à Qanzhou en Chine.

Ils ont été retrouvés par les secours lundi soir, qui ont creusé pendant près de trois heures pour les atteindre, selon le Time. Ils ont immédiatement été transportés à l’hôpital.

New Survivors: A mother and her 10-year-old son were rescued from the collapsed hotel in Quanzhou, E China's Fujian province, after being trapped for 52 hours. See the on-site scenes here... pic.twitter.com/kVk3iAW6a2

A mother and son were rescued on Monday evening after 52 hours of being buried under rubble from the collapse of a hotel in Quanzhou, East China's Fujian province, and they were immediately transferred to the hospital for treatment. https://t.co/8KBGoWEWOm pic.twitter.com/ggqOYaYILU

