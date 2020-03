Coronavirus : pourquoi New York refuse de fermer ses écoles

Malgré la propagation du coronavirus dans sa banlieue, la ville de New York n'a pour l'instant fermé aucune de ses quelque 1.800 écoles publiques. Une décision à contre-courant de ce qui se fait ailleurs dans le monde, notamment en Italie ou en France, mais qui s'explique par le rôle essentiel joué par les établissements scolaires de la Big Apple pour les enfants défavorisés.

Grâce à son plus grand système éducatif public des Etats-Unis, la cité new-yorkaise accueille dans ses écoles pas moins de 750.000 enfants pauvres, dont 114.000 qui sont même sans-abri, affirme le New York Times. Pour ces jeunes, l'école est le seul lieu où ils peuvent manger trois repas chauds par jour, avoir accès à des soins médicaux, et parfois même laver leur linge sale. Sans parler du fait que ces enfants sont nombreux à ne pas disposer de connexion internet à la maison, ce qui rend quasi impossibles les cours à distance.

Il n'est donc pas question pour les responsables de la ville de fermer les écoles par mesure de précaution face au coronavirus. Richard Carranza, le recteur des écoles de New York, a déclaré qu'une longue fermeture des établissements serait une mesure «extrême» et «de dernier recours». Cette opinion semble partagée par les parents, qui ont l'air de considérer l'école comme un endroit sûr. En effet, selon le maire de New York Bill de Blasio, le taux de fréquentation scolaire est aussi élevé, voire plus élevé, qu'il ne l'était il y a un an au même moment de l'année.

Aucun cas de coronavirus parmi les élèves



Une mesure d'autant mieux acceptée qu'aucun des quelque 1,1 million d'élèves des écoles publiques new-yorkaises ne présente pour l'heure de symptômes du coronavirus, selon Bill de Blasio. Toutefois, le gouverneur de l’Etat de New York Andrew Cuomo a expliqué lundi que si un élève était testé positif au Covid-19, son école serait fermée pendant 24 heures, le temps que les autorités sanitaires évaluent la situation.

Plusieurs écoles et universités privées de New York, qui peuvent décider elles-mêmes de leur fermeture et dont le public est plus riche que celui des établissements publics, ont elles fait le choix de fermer leurs portes par crainte du coronavirus. En banlieue nord de la ville, à New Rochelle, ce sont les autorités qui ont acté mardi la fermeture de neuf écoles publiques et privées à partir de ce jeudi et pour deux semaines. Celles-ci sont en effet situées dans une zone de confinement, correspondant à l'épicentre de l'épidémie de coronavirus dans l'Etat de New York. Le comté de Westchester, dont New Rochelle fait partie, compte en effet 108 personnes contaminées, sur un total de 173 dans l'Etat.