Des braconniers tuent la seule girafe blanche au monde

Une nouvelle perte pour la biodiversité mondiale. L'unique girafe blanche femelle répertoriée au Kenya, et son petit, ont été tués par des braconniers dans une réserve de l'est du pays, a annoncé ce 11 mars une association locale.

Ces animaux extrêmement rares n'ont été signalés dans aucun autre pays du monde. Leurs corps aux peaux blanches en raison d'une pigmentation rarissime ont été trouvés «à l'état de squelette après avoir été tués par des braconniers» dans une réserve de Garissa, dans l'est du Kenya.

Après leur disparition, il ne reste en vie qu'une seule girafe blanche, un mâle, dont la mère était la femelle abattue par des chasseurs, a indiqué dans un communiqué l'association locale Ishaqbini Hirola, qui gère la réserve.

«Nous sommes la seule communauté au monde qui s'occupe de préserver la girafe blanche», a déclaré Mohammed Ahmednoor, le directeur de l'association. «Cette tuerie est un coup dur pour les mesures importantes prises par la communauté pour préserver des espèces rares, et un appel à la vigilance pour un soutien continu aux efforts de protection», a-t-il estimé.

We mourn the loss of Kenya's rare white giraffes.#PressRelease pic.twitter.com/Cu3PjQisqy

— Hirola Conservation (@hirola_program) March 10, 2020