Kenya : un athlète ougandais retrouvé mort à l’intérieur d’une voiture

L’athlète ougandais Benjamin Kiplagat, spécialiste du demi-fond, a été retrouvé mort à l’intérieur d’une voiture dans la Vallée du Rift au Kenya, où il s’entraînait. Il avait 34 ans.

Une tragique disparition et de nombreuses questions. Âgé de 34 ans, Benjamin Kiplagat a été découvert mort, ce week-end, au Kenya. Le corps sans vie de l’athlète ougandais, né au Kenya et spécialiste du 3.000m steeple, a été retrouvé à l’intérieur d’une voiture dans les environs d’Eldoret, une ville en altitude de la Vallée du Rift où il était en stage d’entraînement, comme de nombreux spécialistes du fond et du demi-fond en ont l’habitude.

«Une enquête a été ouverte et les policiers cherchent des pistes», a indiqué aux médias locaux un responsable de la police kényane. Car plusieurs interrogations entourent sa mort. Benjamin Kiplagat a en effet été retrouvé avec une plaie au niveau du cou. Mais aussi de la poitrine. Et la présence de ces plaies laisse à penser qu’il a été poignardé. Certains médias ougandais et kényans affirment que l’athlète aurait été «tué à l’arme blanche» dans des circonstances qui restent encore à définir.

A l’annonce du décès de Benjamin Kiplagat, qui avait participé à plusieurs éditions des Jeux Olympiques et des championnats du monde, la Fédération internationale d’athlétisme a exprimé sa tristesse. «World Athletics est choqué et attristé d'apprendre le décès de Benjamin Kiplagat. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis, sa famille, ses coéquipiers et ses collègues athlètes. Nos pensées les accompagnent tous en cette période difficile», a-t-elle posté sur X (anciennement Twitter).