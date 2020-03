Une conférence sur le coronavirus annulée... à cause du coronavirus

Le serpent qui se mord la queue. Une conférence sur le thème du coronavirus, qui devait se tenir ce vendredi 13 mars à New York, a finalement été annulée, à cause justement de la propagation du virus aux Etats-Unis.

Organisée par le think tank américain Council on Foreign Relations (CFR), la table ronde devait avoir pour sujet «Faire des affaires sous le coronavirus», indique Bloomberg. Une épidémie mondiale, devenue une «pandémie» selon l'OMS, qui a pour le moment contaminé près de 1.200 personnes aux Etats-Unis, et tué 38 personnes. Le CFR a également annulé d'autres conférences, prévues du 11 mars au 3 avril, qui devaient se dérouler à New York, Washington et aux quatre coins des Etats-Unis.

De quoi allonger encore un peu plus la (très) longue liste des événements annulés ou reportés, aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde, à cause du coronavirus et de la peur de la propagation. Outre-Atlantique, l'édition 2020 de l'E3, l'un des plus importants salons du jeu vidéo, vient notamment d'être annulée. La traditionnelle parade de la Saint-Patrick de la ville de New York a, elle, été repoussée, tout comme le salon automobile new-yorkais et le festival de musique Coachella, qui a été reporté à octobre prochain. Selon les données de Bloomberg, le coronavirus a déjà provoqué l'annulation de plus de 50 événements majeurs d'entreprise aux Etats-Unis, dont la fréquentation cumulée était estimée à près d'un million de personnes.

En France, le marathon de Paris a lui aussi été reporté au mois d'octobre, de nombreux concerts repoussés (tels que ceux de Gims, de Tryo ou de Ninho), alors que le salon Livre Paris a été tout simplement annulé. Le coronavirus touche également de plein fouet le sport mondial, avec des matchs de football à huis clos (à l'instar du huitième de finale retour de la Ligue des Champions PSG-Dortmund mercredi soir), plusieurs rencontres du tournoi des 6 Nations en rugby (dont France-Irlande), ou encore l'annulation du tournoi de tennis d'Indian Wells, tandis que le menace d'un report plane sur les Jeux olympiques 2020.