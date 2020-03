Il envoie des messages racistes à un politique, celui-ci l'aide à payer ses dettes

Il n'a pas voulu répondre à la haine par la haine. Alors qu'un internaute ne cessait de lui envoyer des messages racistes sur Twitter, Qasim Rashid, un candidat musulman au Congrès américain, a décidé de faire un pas vers lui, en l'aidant à payer ses dettes médicales.

«Nous n'avons pas besoin de vous (...) dans notre pays. Sans parler de n'importe quel siège au-dessus de celui de balayeur», avait notamment écrit sur le réseau social Oz Dillon, 66 ans, accompagné d'une image affirmant que l'islam promouvait le viol, les décapitations, ou encore la pédophilie.

Plutôt que d'ignorer ces messages nauséabonds ou de bloquer cet homme, Qasim Rashid, un immigré venant du Pakistan, a voulu en savoir plus sur lui. Le candidat démocrate en Virginie a découvert que le sexagénaire avait lancé une cagnotte en ligne sur GoFundMe pour couvrir les frais de santé de sa femme, hospitalisée récemment. Des dépenses qui s'élèvent à 26.237 dollars (plus de 23.000 euros) et qu'il a expliqué avoir de grandes difficultés à payer avec sa petite pension de retraite.

Malgré «l'attaque profondément blessante et fausse» sur lui lancée par Oz Dillon, Qasim Rashid a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait lui apporter son soutien. «Ma foi m'apprend à servir toute l'humanité. J'ai donc fait un don pour l'aider, lui et sa famille, à couvrir sa dette médicale écrasante», a-t-il indiqué. «Donnez si vous pouvez», a-t-il ajouté, partageant le lien vers la cagnotte. Un appel qui a visiblement eu un large écho. Alors que seulement 1.000 dollars avaient été donnés avant ce tweet de Qasim Rashid, le montant levé atteint désormais plus de 22.000 dollars.

Idk who @OdeeSomething is but he tweeted a deeply hurtful & false attack on me for my faith





My faith instead teaches me to serve all humanity—so Ive donated $55 to his GoFundMe to help him & his family cover crushing medical debt





Please donate if you canhttps://t.co/uq9MCxAou3 pic.twitter.com/ciOKgje7sa — Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) February 23, 2020

Et la belle histoire ne s'arrête pas là. Face à cet afflux de dons initié par le candidat au Congrès, Oz Dillon a tenu à remercier son ange gardien. «Il m'a écrit des excuses pleines de compassion et m'a demandé de lui rendre visite», a déclaré Qasim Rashid. «Aujourd'hui, j'ai rencontré mon nouvel ami Oz», a-t-il poursuivi, avec une photo de lui et de son ex-agresseur bras dessus bras dessous. Quant à l'administré de 66 ans, il a avoué que la générosité de l'homme politique lui avait «réouvert les yeux, il m'a montré qu'il y a du bien dans tous les aspects de la vie», a-t-il témoigné sur NBC News.