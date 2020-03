Coronavirus : Les célébrations de la Saint-Patrick annulées

Parades, concerts et dégustations en pleines rues ne sont pas à l'ordre du jour. Les célébrations de la Saint-Patrick ont été annulées en Irlande et dans le monde entier pour limiter la propagation du coronavirus.

Malgré l'immense fête populaire, Dublin a des allures de «ville fantôme». En effet, les célébrations ont été annulées et les pubs ont été fermés. Le ministre irlandais de la Santé, Simon Harris, a déclaré sur son compte Twitter : «Cette St Patrick est si différente... Mais c'est un jour où l'on se souvient de nos meilleures qualités : la résilience, l'intelligence, l'esprit de communauté».

Si les festivités de la Saint-Patrick ont été annulées, cela n'a pas empêché les Irlandais d'enfiler leur plus belle tenue verte :

St. Patrick’s Day! It’s a magical day to be Irish. Stay safe, and sane everyone, Sláinte! pic.twitter.com/MTAslk5dML — Dara Ó Briain (@daraobriain) March 17, 2020

Une parade virtuelle est même organisée sous les hashtags #virtualparade et #twitterparade à 17 h.

Une fête religieuse

C'est l'une des plus importantes fêtes en Irlande. Pour cause, elle rend honneur à Saint Patrick, le saint patron de l'Irlande, qui fut le fondateur du christianisme dans le pays. Le 17 mars, les Irlandais du monde entier célèbrent ainsi cette fête, très festive (et bien souvent très alcoolisée), en portant un trèfle à la boutonnière ou en arborant une vêtement vert.