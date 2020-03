Coronavirus : trop de morts à Bergame, des cercueils transportés vers d'autres régions

On la surnomme la «Wuhan italienne». A Bergame, des camions de l'armée ont été mobilisés, mercredi 18 mars au soir, pour transporter des cercueils vers d'autres villes, faute de place dans les cimetières de la ville.

Des images de la chaîne de télévision italienne, «La 7», montrent une longue file de véhicules militaires. L'armée italienne aurait récupéré une soixantaine de cercueils pour les emporter vers les crématoires d'autres régions où les municipalités se sont rendues disponibles pour les accueillir. Depuis plusieurs jours, une vidéo montrant des cercueils entreposés dans des églises circulait sur les réseaux sociaux.

Dans le journal local, 10 pages par jour seraient consacrées aux avis de décès :

Vidéo d'un habitant de #Bergame, en #Lombardie en #Italie #Italia il compare les pages nécrologiques de l'Echo Local du 9 février (1,5 page Avis de Décès) et du 13 mars (10 Pages) #Coronavirus





"Une simple grippe? #COVIDー19 Merci à #Macron pour la #Francepic.twitter.com/zLV65tp9E4 — BBR4369 JMFB69C59 (@BBR4369) March 15, 2020

La ville lombarde et sa région sont les plus touchées par l'épidémie de coronavirus en Italie, avec, le mercredi 18 mars, 4.300 cas comptabilisés.

Le pic toujours pas atteint en Italie

En Italie, environ 3.000 morts au total étaient recensés mercredi, soit presqu'autant qu'en Chine (plus de 3.200), dont 475 en seulement 24 heures entre mardi et mercredi, soit le bilan le plus lourd enregistré dans un seul pays en une journée. Les experts espèrent que le pic de l'épidémie en Italie sera bientôt atteint, mais ils se montrent très prudents sur leurs prévisions.