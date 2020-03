Tout savoir sur Tulsi Gabbard, qui vient d'abandonner la course à l'investiture démocrate face à Biden et Sanders

De tous les candidats aux primaires démocrates américaines, elle était certainement l'une des moins connues. Tulsi Gabbard vient de suspendre sa campagne pour l'investiture démocrate après n'avoir remporté que deux délégués sur plus de 2.000 possibles.

Agée de 38 ans, elle est élue du deuxième district d'Hawaï à la Chambre des représentants des Etats-Unis. Cette ex-militaire qui a servi en Irak et au Koweit s'appuie sur son expérience pour faire de la politique étrangère son premier cheval de bataille.

L'une de ses priorités était de retirer les forces armées américaines des guerres en cours afin de plutôt se concentrer sur l'effort de paix. Tulsi Gabbard considère par exemple que la menace russe est exagérée et que les Etats-Unis auraient tout intérêt à pacifier leurs relations avec la Corée du Nord.

Pendant sa campagne, la parlementaire a été mêlée à plusieurs polémiques. Lors de sa dernière apparition télévisée, le 20 novembre 2019, elle a notamment été épinglée par Kamala Harris pour ses critiques répétées contre le parti démocrate, souvent formulées lorsqu'elle était invitée de la chaîne ultra-conservatrice Fox News.

Sa rencontre avec Bachar el-Assad en Syrie, en janvier 2017, lui a également été reprochée. A ce sujet, Tulsi Gabbard avait déclaré que le dictateur syrien «n'est pas un ennemi des Etats-Unis car la Syrie n'est pas une menace directe pour les Etats-Unis».

Kamala Harris just slammed Tulsi Gabbard for her criticism of the Democratic Party at the #DemDebate pic.twitter.com/PSloH37T13

— NowThis (@nowthisnews) November 21, 2019