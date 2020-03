Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce lundi 23 mars

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l'afflux de patients contaminés, sont sous tension. La planète tourne au ralenti. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherche... CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

860 personnes sont décédées en France, dont 186 ces dernières 24 heures

Le coronavirus a tué 860 personnes depuis le début de l’épidémie en France, dont 186 en 24 heures, et 2.082 patients étaient lundi soir en réanimation, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, qui promet des tests de dépistage rapide dans les prochaines semaines.

En tout, 8.675 personnes sont hospitalisées, soit 1.435 de plus qu’hier, et 2082 personnes sont en réanimation, soit 335 de plus en 24 heures a annoncé le ministre de la Santé. On compte aujourd’hui 19.856 personnes contaminées en France.

Dans le monde, plus de 350.000 cas de contaminations ont été recensés par l’AFP, et plus de 16.000 décès. L'Espagne a par ailleurs dépassé la barre des 2.000 morts, avec 462 décès de plus depuis hier.

edouard philippe durcit les règles de confinement

Le Premier ministre Edouard Philippe a donné des précisions sur les mesures de confinement. Les sorties liées à l'activité physiquement seront dès demain limitées à un périmètre d'un kilomètre autour du domicile, pendant une heure maximum et une seule fois par jour. Il a annoncé également la fermeture des marchés alimentaires, mais des dérogations seront possibles à la demande des maires.

Les fêtes religieuses d'avril (pâQues, Ramadan) devront se faire «Sans rassemblement»

Le président de la République s’est entretenu avec les représentants des différents cultes. Les fêtes religieuses du mois d’avril (Pâques, Pessah, Ramadan) devront être célébrées «dans un cadre différent» pour respecter les règles sanitaires.

Les organisateurs vont devoir s'adapter aux nouvelles directives, et réfléchissent déjà à une manière de les célébrer. «Il y a une possibilité de les vivre de manière virtuelle», a affirmé François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France.

le haut conseil de santé publique recommande de ne pas utiliser la chloroquine

Le Haut conseil recommande de ne pas utiliser de traitement de la chloroquine, faute d'étude probante sur son efficacité. Elle peut être prescrite seulement pour des personnes présentant une forme grave de la maladie, sur «décision collégiale des médecins», a indiqué Olivier Véran. Le gouvernement souhaite encadrer l’utilisation de ce produit, et prendra un arrêté qui sera accessible pour les équipes médicales hospitalières

Le professeur Didier Raoult, spécialiste des infections, est convaincu de l'efficacité de la chloroquine pour traiter la maladie Covid-19. Il affirme que 75% des patients sur qui il a testé ce traitement sont aujourd'hui guéris du virus.

l'ONU a réclamé un «cessez-le-feu immédiat et mondial»

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, a lancé un appel à un «cessez-le-feu immédiat partout dans le monde», afin de protéger les populations de l’épidémie de coronavirus.

L’ONU craint une crise sanitaire majeure dans les pays en conflits (comme la Syrie ou l’Afghanistan) qui ne disposent pas d’infrastructures de santé suffisamment efficaces pour lutter contre le virus.