Vidéo : En plein couvre-feu, un puma capturé dans les rues de Santiago du Chili

Un réveil pas comme les autres à Santiago du Chili. Un puma a profité du couvre-feu nocturne instauré depuis dimanche pour lutter contre la pandémie de coronavirus pour s’immiscer, mardi, dans les rues désertes de la ville à la recherche de nourriture.

Son escapade a pris fin à l’aube. L’animal sauvage, qui avait abandonné les montagnes avoisinantes, a été capturé dans le quartier de la classe moyenne au cours d’une opération menée conjointement par la police, les services de l’Agriculture et du Bétail (SAG) ainsi que le personnel du zoo de la ville.

«Ici, c’est l’habitat qu’ils ont eu à un moment donné et que nous leur avons, dans le fond, retiré», a indiqué Marcelo Giagnoni, directeur régional du SAG, en référence à l’expansion de la capitale chilienne, où vivent désormais 7 millions d’habitants.

Agé d’un an et demi et pesant aux alentours de 35 kilos, le puma a été transféré vers le zoo, où il subira des examens. «Il est en bonne santé», a ajouté Marcelo Giagnoni.

Comme de nombreux pays dans le monde, la population chilienne est confinée et le gouvernement a décrété un couvre-feu nocturne dans le pays, qui recense près de 1000 cas officiellement déclarés dont deux morts, et qui a également fermé ses frontières terrestres, aériennes et maritimes.