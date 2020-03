Coronavirus : la maladie est-elle plus mortelle pour les hommes que pour les femmes ?

Le taux de mortalité du Covid-19 est plus important chez les hommes que les femmes. C’est le constat d’une analyse réalisée en Chine et qui tend à se confirmer dans d’autres pays touchés par la pandémie de coronavirus.

2,8% des hommes atteints du Covid-19 ont perdu la vie contre 1,7% chez les femmes, a rapporté The Guardian.

«L’observation croissante d’une mortalité accrue chez les hommes se vérifie à travers la Chine, l’Italie et l’Espagne, a déclaré auprès du média britannique Sabra Klein, professeure à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Nous le constatons dans des pays et des cultures très diverses». Dans le pays ibérique, par exemple, deux fois plus d’hommes que de femmes ont succombé au Covid-19.

Cette donnée s’est également confirmée en France, en Allemagne, en Iran et en Corée du Sud.

Pour le moment, aucune raison n'est avancée pour expliquer ce taux plus élevé.

Le tabagisme pourrait être un facteur aggravant. Outre une potentielle fragilité pulmonaire, le fait que les fumeurs se touchent davantage les lèvres ou peuvent partager des cigarettes augmenterait les risques.

Un système immunitaire moins efficace ?

Selon certaines études, l’hygiène aurait également un rôle. Les hommes seraient moins enclins à se laver les mains, utiliser du savon, consulter un médecin ou même suivre les conseils de santé.

Sabra Klein évoque aussi la problématique du système immunitaire, qui ne renverrait pas «une réponse appropriée lorsqu’il entre en contact avec le virus».

Cette piste pourrait être confirmée ou non prochainement car des équipes chinoises examinent actuellement des échantillons de sang prélevés sur des patients infectés.