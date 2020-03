Coronavirus : la transformation des masques de plongée Decathlon en respirateurs se répand

Pour faire face à la pénurie de protections et d'équipements hospitaliers, les masques de plongée de la marque Decathlon sont transformés en appareils respiratoires d'urgence.

Au départ, l'idée a germé dans l'esprit d'un ancien médecin chef italien, Renato Favero.

Interrogé par le quotidien italien Le Corriere della Sera, ce dernier a expliqué que son projet était de fabriquer des masques respiratoires d'urgence à partir de masques de plongée. Il a donc contacté la société Isinnova afin de mettre en place à plus grande échelle son idée et un prototype a rapidement était lancé.

«Nous avons analysé la proposition du docteur et nous avons conclu que le masque Easybreath de Decathlon était celui qui se prêtait le mieux à nos exigences», explique l'entreprise italienne. Ce à quoi Decathlon a répondu positivement, précisant qu'il avait «des dizaines de milliers de masques en magasin».

La société française a également réagi sur les réseaux sociaux pour partager son investissement aux côtés des médecins dans la lutte contre le coronavirus.

Après ce début de collaboration, l'ingénieur d'Isinnova Alessandro Romaioli, a expliqué au Corriere, qu'il espérait mettre au point des valves qui pourront connecter les masques de plongée aux tubes utilisés dans les hôpitaux.

Un mode d'emploi en libre-accès

L'entreprise a d'ailleurs mis à disposition, et ce, «gratuitement», les raccords, a précisé Alessandro Romaioli.

Une vidéo a également été publiée afin d'expliquer le mode d'emploi pour que chacun puisse transformer ces masques en équipement respiratoire.

A priori, la solution commence à faire des émules, puisque l'hôpital belge Erasme utilise lui aussi les masques Decathlon modifiés, comme le prouve cette vidéo de l'AFP.

VIDEO: A Brussels hospital developed an emergency ventilator made from a Decathlon snorkelling mask to help mitigate any equipment shortages during the #coronavirus pandemic pic.twitter.com/YN5HoWEiTO

— AFP news agency (@AFP) March 28, 2020