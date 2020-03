Coronavirus : le nombre d’urnes funéraires livrées à Wuhan remet en question le bilan du virus en Chine

La Chine a-t-elle menti sur le nombre de ses morts du Covid-19 ? Pour certains journalistes et experts, la réponse est oui. Le pays aurait largement sous-évalué le bilan humain, aujourd'hui chiffré à 3.182 morts.

Un nombre qui place la Chine en terme de morts derrière l'Italie et l'Espagne, qui ont respectivement franchi les barres des 10.000 et 5.000 décès.

Alors que le confinement vient d'être levé à Wuhan, la polémique est née après la publication, sur les réseaux sociaux, de photographies d'urnes livrées dans un salon funéraire de Wuhan.

Un média d'investigation chinois Caixin, qui lui-même fait le décompte, fait état d'une livraison de 2.500 urnes mercredi et jeudi derniers, à un seul funérarium. Et sur un deuxième cliché, publié également par ce site d'information, près de 3.500 urnes sont empilées à l'intérieur du salon.

Ainsi, le nombre d'urnes livrées dans un seul funérarium de Wuhan, alors que la ville en compte sept, est bien supérieur au nombre officiel de morts en Chine.

Some funeral houses in #Wuhan began to allow people to pick up ashes of family members who died after the lockdown. pic.twitter.com/4weDCKwPyw

— Caixin Global (@caixin) March 27, 2020