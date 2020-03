En Centrafrique, 3 respirateurs pour 4,3 millions d’habitants

La situation est alarmante. En Centrafrique, pays classé parmi les plus pauvres au monde et ravagé par un conflit depuis 2013, il n'existe que trois ventilateurs pour une population de 4,7 millions d'habitants, selon l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

«Le Covid-19 pourrait se propager de manière fulgurante en Centrafrique si le pays ne reçoit pas l'aide nécessaire pour se protéger du virus», alerte David Manan, directeur pays du NRC, où seules six personnes ont été testées positives pour le moment.

«Lorsque les nations riches sont en mode panique déclarant que des milliers de ventilateurs ne suffiront pas, cela montre à quel point des nations plus pauvres comme la République centrafricaine n'ont aucune chance dans la lutte contre Covid-19», a regretté le directeur.

L'Afrique, une bombe à retardement potentielle

Jusqu'à présent, six cas de coronavirus ont été confirmés en Centrafrique. Il est à souligner que le nombre de cas est sûrement plus conséquent car le pays manque également de tests.

A plusieurs reprises, les experts ont mis en garde contre la vulnérabilité de l'Afrique, déjà confrontée à de nombreux conflits, des systèmes sanitaires médiocres, des hôpitaux sous-équipés et des bidonvilles surpeuplés comme bombe à retardement potentielle.

La progression du virus reste certes plus lente en Afrique que dans le reste du monde, et, lundi, le continent comptait encore six pays officiellement épargnés sur 54 - Soudan du Sud, Burundi, Sao Tomé et Principe, Malawi, Lesotho et Comores.