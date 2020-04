Coronavirus : l’Empire State Building se transforme en gyrophare géant

Pour rendre hommage au travail effectué par les secouristes venant en aide aux personnes infectées par le coronavirus, l'Empire State Building se transforme en gigantesque gyrophare depuis lundi 30 mars.

Symbole de New York, l’immense tour scintille désormais en rouge lorsque l’obscurité tombe, délaissant ainsi ses emblématiques lumières blanches.

Saluée par une partie des habitants de la ville, l’initiative a été critiquée par d’autres, qui estiment que le nouvel aspect conféré à l’immense tour ne fait que renforcer le contexte anxiogène dans lequel sont plongés la Grosse Pomme et le reste des Etats-Unis.

The @EmpireStateBldg reminding us that the city is in the middle of an emergency. pic.twitter.com/50TjEjOogN

Plutôt qu’un gyrophare rappelant la sirène d’une ambulance, certains ont émis l’idée de voir l’Empire State Building s’éclairer chaque soir au rythme d’un cœur qui bat, comme sur le tweet ci-dessous.

The heart of New York is beating strong.





Our lights will shine in a dynamic heartbeat from 9-10PM tonight in support of the “@FOXTV Presents the @iHeartRadio Living Room Concert for America.” pic.twitter.com/woOhzoc1p0

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 29, 2020