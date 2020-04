Des tests de coronavirus contaminés par le coronavirus

Alors que le Royaume-Uni atttend l'arrivée de plusieurs millions de tests sur son territoire, un lot provenant d'un laboratoire Luxembourgeois aurait été contaminé par le coronavirus lui-même.

Le Telegraph rapporte ainsi que la livraison de ces tests a été repoussée en raison de cette contamination au covid-19 inquiétante.

Si l'annulation en question n'est pas problématique au regard des autres commandes passées, rassure le gouvernement, cette information arrive en pleine polémique autour du nombre de tests réalisables dans le pays. Le gouvernement britannique avait en effet assuré qu'il comptait atteindre le rythme de 25.000 tests par jour sur son territoire d'ici à la fin avril.

Toutefois, dimanche dernier le cabinet du ministre Michael Gove affirmait que le pays serait en mesure de conduire actuellement 10.000 tests par jour. Lundi, l'organe de santé public britannique, Public Health England, est venu ajouter à la confusion des chiffres en affirmant que 8.000 tests avaient été menés dans les dernières 24h.

Des ressources mal utilisées ?

De son côté, le professeur Henry Costello, de l'université du Collège de Londres, a vivement critiqué les instances du pays au micro de la BBC. Selon lui, le pays «n'utiliserait pas assez efficacement ses ressources pour mener plus de tests», contrairement à l'Allemagne actuellement capable d'en réaliser 70.000 quotidiennement.

Outre les moyens actuels déjà déployés ,«nous avons 44 laboratoires de virologie moléculaire au Royaume-Uni et si chacun d'eux menait au moins 400 tests par jour ou plus, nous pourrions rapidement augmenter ce nombre», a-t-il martelé en plaidant pour la mobilisation de l'ensemble de ces sites et une politique de tests de masse. «Si vous regardez le cas de la Corée du sud, ils ont conduit 490.000 tests dans leur pays, leur taux de mortalité est de trois pour un million et ils ont pratiquement éradiqué le virus», conclut le Pr. Henry Costello.