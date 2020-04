En République Tchèque, les nudistes aussi doivent porter un masque

Profiter du soleil sans chemise, sans pantalon et sans sous-vêtement ? Pas de problème pour les autorités tchèques. Mais hors de question de le faire sans son masque, en ces temps d'épidémie de coronavirus.

La semaine dernière, la police de Pardubice, ville située à 120 km à l’est de Prague, a été appelée pour intervenir auprès de nombreux nudistes, qui avaient profité du beau temps pour se faire bronzer autour d’un lac.

Rendues sur place, les forces de l’ordre sont intervenues auprès de chaque personne. Mais pas pour la raison à laquelle on pourrait croire. «Ces citoyens étaient regroupés en grand nombre à un endroit et certains n’avaient même pas leur masque», décrit un porte-parole de la police, sur le site Expats.

En République Tchèque, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, il est interdit d’être plus de deux personnes au même endroit et surtout il est obligatoire de porter un masque dans les espaces publics. «Les citoyens peuvent aller sans vêtements dans les endroits qui y sont dédiés, mais ils doivent avoir leur bouche couverte et respecter le nombre auquel ils peuvent être ensemble», explique la police.

Les nudistes ont accepté d’enfiler leur masque et de s’écarter les uns des autres. «Nous comprenons que beaucoup de personnes n’ont pas de jardin et ont besoin de s’aérer dans la nature, mais nous voulons une chose : le respect total des règles gouvernementales, pour que les mesures puissent progressivement s’assouplir», a conclu la police.