Le coronavirus pourrait entraîner la plus grosse baisse d'émissions de CO2 depuis la seconde guerre mondiale

Ayant mis à l'arrêt l'économie de nombreux pays, la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner la plus importante baisse d'émissions de dioxyde de carbonne enregistrée depuis la Seconde Guerre mondiale, affirment des scientifiques.

La production de carbonne pourrait diminuer de plus de 5 % cette année, avance Rob Jackson, le président de Global Carbon Project, qui fournit des données sur les émissions annuelles, à l'agence de presse Reuters. Il souligne le caractère exceptionnel de cette baisse : «Ni la chute de l'Union soviétique, ni les diverses crises du pétrole ou de l'épargne et du crédit des 50 dernières années ne sont susceptibles d'avoir affecté les émissions de la même manière que cette crise».

Néanmoins, les chercheurs avertissent que la baisse des émissions, causée par le coronavirus, pourrait revenir à son niveau d'avant pandémie, une fois celle-ci jugulée. Et ce d'autant plus si les pays font passer l'économie au premier plan après la crise sanitaire. Rob Jackson prend l'exemple de la dernière chute des émissions mondiales de C02, soit lors de la crise financière de 2007-2008. Selon lui, après une réduction de 1,4 %, les émissions avaient remonté de 5,1 % une fois cette dernière passée.

une nécéssité mondiale

Les climatologues ont averti les gouvernements du monde entier que les émissions doivent commencer à diminuer d'ici 2020 pour éviter les pires conséquences du changement climatique. Or, de 2010 à 2018, elles ont augmenté de 0,9 % par an, selon un graphique de Global Carbon Project. De plus, les engagements actuels pris par les nations conduiraient à un réchauffement du climat global de 3°C, alors que l'objectif de l'Accord de Paris est de le contenir en dessous de 2°C.

D'ailleurs, en France, la convention citoyenne pour le climat, qui doit présenter des mesures au gouvernement pour «réduire d'au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030» se réunit, vendredi et samedi 3 avril en ligne, pour évoquer les conséquences économiques et sociales du coronavirus, mais aussi pour faire un point d'étape sur ses travaux.