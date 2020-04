Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du lundi 6 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Des suprémacistes blancs sur la liste noire du terrorisme

La diplomatie américaine a inscrit lundi pour la première fois sur sa liste noire pour terrorisme un groupe suprémaciste blanc étranger pour montrer sa détermination face à cette «menace» contre laquelle «les Etats-Unis ne sont pas immunisés».

Le département d'Etat américain a inscrit le Mouvement impérial russe et trois de ses chefs sur sa liste des «terroristes internationaux», a annoncé le coordonnateur de la lutte antiterroriste Nathan Sales.

Washington les accuse de «fournir un entraînement paramilitaire à des néonazis et à des suprémacistes blancs» dans deux centres à Saint-Pétersbourg, et d'avoir ainsi formé des Suédois qui ont ensuite perpétré des attentats dans leur pays fin 2016-début 2017.