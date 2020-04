Le coronavirus pourrait se réactiver chez les patients guéris

De quoi inquiéter. Les services de santé coréens ont rapporté cette semaine avoir constaté des cas dans lequels le coronavirus s'est réactivé chez des patients qui en avaient été guéris.

Précisément, ce sont 51 patients qui avaient été déclarés guéris qui ont été testés positifs au coronavirus quelques jours après la fin de leur quarantaine, rapporte Bloomberg. Selon les médecins, ils n'auraient pas été réinfectés, mais le virus resté dans leur organisme se serait réactivé. Des études doivent encore être menées pour mieux comprendre le processus.

La crainte d'une possible réactivation du virus chez les personnes guéries est d'autant plus vive que des cas similaires ont été rapportés en Chine, d'où la pandémie est partie. Des patients considérés comme guéris y sont même décédés quelques jours plus tard, après avoir quitté l'hôpital.

Premier touchés par le virus, la Chine et la Corée craignent actuellement l'arrivée d'une deuxième vague de transimissions. Officiellement, les deux pays sont parvenus à enrayer la pandémie grâce à des mesures de confinement, de traçage des malades et au port systématique du masque.