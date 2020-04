Joe Biden accusé d'agression sexuelle par une ancienne collaboratrice

À quelques encablures de la nomination démocrate pour la présidentielle de 2020, Joe Biden pourrait-il se voir stopper par un scandale sexuel ? C'est possible. L'ancien vice-président de Barack Obama est accusé d'agression par Tara Reade, une de ses anciennes collaboratrices.

Les faits auraient eu lieu en 1993, alors que Joe Biden était sénateur dans le Delaware. Celle qui était alors âgée de 29 ans a raconté dans sa plainte déposée le 9 avril que le politicien l'aurait coincé contre un mur, au Sénat, en passant sa main sous ses vêtements dans le but de la pénétrer avec ses doigts. À noter que ce n'est pas la première fois que Tara Reade vise le candidat démocrate. En 2019, elle et sept autres femmes l'avaient accusé de «contacts inappropriés».

Des images de Joe Biden tenant les épaules d'une femme pendant que son mari parlait avaient alors été ressorties des archives, et Donald Trump en avait profité pour lui donner un surnom : «Creepy Joe» («Joe le malsain», en français). Avec une plainte formelle sur le dos, sa campagne pourrait en prendre un sacré coup. Son équipe a formellement démenti les accusations devant plusieurs médias américains, assurant que «cela ne s'est absolument pas produit», et que «le vice-président Biden a consacré sa vie publique à changer la culture et les lois concernant les violences faites aux femmes».

Son équipe nie en bloc

Contactées par le New York Times, les autres femmes qui avaient accusé le candidat n'ont pas rajouté d'éléments à leur déclaration. Une enquête devrait avoir lieu, mais Tara Reade a expliqué qu'aucun témoin n'était présent lors des faits, et qu'elle n'avait raconté l'agression qu'à un ami. Ce dernier a confirmé la déclaration au média new-yorkais.

Reste à savoir si l'accusation va handicaper Joe Biden, une semaine après l'abandon de Bernie Sanders dans la primaire démocrate. En pleine crise sanitaire, il tente de continuer à faire campagne et à accumuler les soutiens de taille. Hillary Clinton, Elizabeth Warren et surtout Barack Obama sont par exemple attendus.