Ecoles, crèches et jardins d'enfants rouvrent au Danemark, avec des normes de distanciation sociale strictes

C'est une première pour un pays européen. Les écoles, crèches et jardins d'enfants commencent à rouvrir au Danemark, le mercredi 15 avril. Mais pour éviter la propagation du virus, des normes de distanciation sociale strictes sont mises en place, normes que pourrait aussi utiliser la France.

Exit l'heure d'arrivée générale. A l'école de Stengaard, au nord de Copenhague, des horaires décalés sont mis en place pour déposer les enfants, afin d'éviter tout rassemblement. Elèves et parents doivent ensuite faire la queue sur des lignes, distancées les unes des autres de deux mètres, pour entrer dans l'établissement scolaire. Et après un passage obligé aux toilettes pour se laver les mains, les enfants peuvent enfin entrer dans leur salle de classe.

Dans la plupart des écoles, les salles de classe ont été aménagées de sorte que les tables des élèves soient à une distance sûre les unes des autres. Dans l'école Korshoejskolen, de la ville de Randers, les élèves doivent également se laver les mains entre chaque cours et des activités sportives ont été spécialement conçues, rapporte The local Danemark.

Quant aux jardins d'enfants, les mesures sanitaires sont également de mise. Dans un jardin de Aalborg, les parents ont l'obligation de se tenir à distance du personnel lorsqu'ils déposent leurs enfants. A l'instar des écoles, les enfants sont aussi forcés de se laver soigneusement les mains. L'espace dédié à chaque élève est également doublé, mais ainsi, certains parents ne pourraient pas laisser leurs enfants, faute de place.

un scenario similaire en France ?

En France, Emmanuel Macron a annoncé, lundi 13 avril, la réouverture progressive des écoles, crèches, collèges et lycées à partir du 11 mai prochain. Le pays pourrait donc prendre exemple sur son précurseur, le Danemark, notamment sur la distanciation sociale mise en place dans les classes ou aux entrées des établissements. En effet, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a indiqué que «la distance entre les élèves» est «essentielle».

Quant aux autres consignes sanitaires établies par le pays scandinave, elles n'ont pas été évoquées pour le moment, même si le ministre a indiqué que garantir du savon et des points d'eau est aussi essentiel. En revanche, une règle n'a pas été mise en place au Danemark et pourrait l'être en France : le port du masque. Si Jean-Michel Blanquer a précisé que son port ne sera pas forcément systématique et global, «le fait d'avoir un masque (pour les élèves et les enseignants) fait partie des choses possibles».

Le ministre se donne «deux semaines» pour travailler avec les partenaires sociaux, les organisations de parents d'élèves, les organisations lycéennes et les collectivités locales, pour détailler les modalités précises de cette réouverture «progressive».