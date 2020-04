PETA propose de l'argent à Pampelune pour interdire la course de taureaux

La célèbre course de taureaux de Pampelune, est annulé cette année en raison du coronavirus. Mais le groupe de défense des animaux PETA a proposé ce jeudi de l'argent à la ville pour l'interdire de façon permanente.

Si la somme proposée par l'association s'élève à 250 000 euros, rapporte l'agence de presse Reuters, elle ne serait que symbolique. En effet, les fêtes de la San Fermin, qui durent huit jours, représentent un gain annuel bien plus important pour Pampelune, 74 millions d'euros, selon une association d'éleveurs de taureaux de combat.

«Les courses de taureaux et les corridas sont les vestiges d'une époque beaucoup moins éclairée où les gens ne comprenaient pas que les animaux ressentent la douleur et ne pensaient pas mettre en danger leurs semblables», écrit PETA dans la lettre envoyée au maire de la ville espagnole, rapporte Reuters. Les courses traditionnelles font chaque année de nombreux blessés et parfois des morts, encornés.

Le Covid-19 a eu raison de l'édition 2020

Les responsables de la mairie de Pampelune ont annulé l'événement cette année, en raison de la pandémie de Covid-19 : «Le conseil municipal a pris cette décision de manière consensuelle [...] du fait que la lutte contre le Covid-19 est devenue une priorité mondiale et qu'il n'y a pas d'autre option possible pour des fêtes aussi massives et internationales», explique la mairie dans un communiqué.

Chaque année, les fêtes de la San Fermin attirent des centaines de milliers de touristes du monde entier.