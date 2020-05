Après le Covid-19, les Etats-Unis face au frelon géant asiatique

Alors que les Etats-Unis font face à une grave crise sanitaire, ils doivent désormais aussi se préparer à l'arrivée du frelon géant d'Asie, qui démarre son cycle de vie à la fin de l'hiver et a commencé à faire son nid en automne dernier à Washington.

Dans cet état américain, deux apiculteurs ont découvert la présence du frelon géant d'Asie, rapporte The New York Times. Ainsi, l'Observatoire du frelon géant d'Asie fait craindre que cet insecte ne s'établisse aux Etats-Unis.

L'Etat a confirmé l'identité de l'un des deux frelons découverts et a envoyé une partie d'une patte à des experts japonais, afin qu'ils la comparent à un échantillon d'un nid découvert dans la muncipalité canadienne de Nanaimo, située sur l'île de Vancouver. L'examen génétique a conclu qu'ils n'étaient pas liés, et ainsi qu'il y a au moins eu deux introductions différentes dans le territoire.

Pour le secteur de l'apiculture, cette découverte est inquiétante sur plusieurs points : «La plupart des gens ont peur de se faire piquer par ces frelons géants [..] Nous craignons qu'ils détruisent totalement nos ruches», explique au New York Times l'apicultrice Ruthie Danielsen, qui a aidé ses confrères à s'organiser dans leur lutte contre le frelon meurtrier.

D'autres cas au Canada

De l'autre côté de la frontière, au Canada, des cas de frelons géants d'Asie ont également été découverts. Outre la ruche sur l'île de Vancouver, un frelon a été vu en novembre à White Rock, une municipalité de la province Colombie-Britannique du Canada.

Mais le second cas canadien n'aurait pas non plus de lien avec ceux découverts aux Etats-Unis, car il sont probablement trop éloignés pour faire partie de la même colonie, note le journal américain.