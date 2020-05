Vidéo : des policiers arrêtent un Indien pour non-respect du confinement et l'obligent à danser

Des policiers ont obligé un Indien, arrêté pour non-respect du confinement, à exécuter une danse au commissariat.

Sur la séquence, partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’homme se déhancher au poste de police d'Etawah, dans l'État de l'Uttar Pradesh, sur le titre «Teri Aakhya Ka Yo Kajal» de Sapna Chaudhary.

This is a police outpost in Uttar Pradesh.@etawahpolice say they have suspended the cop for making this man perform this. pic.twitter.com/wnANIePhrU

— Omar Rashid (@omar7rashid) May 3, 2020