David Beckham atteint de calvitie ? La question divise les internautes

C'est une question qui divise les réseaux sociaux. Que s'est-il passé avec les cheveux de David Beckham ?

Une photo de l'ancien footballeur capturée le 10 mai a attisé la curiosité des internautes. Sur ce cliché publié le 12 mai par le Daily Mail, on peut voir le Britannique arborer un crâne dégarni et clairsemé alors même que la star a toujours affiché une chevelure épaisse et soyeuse.

David Beckham sports drastically thinning locks during shopping trip https://t.co/ROTcwaPgJj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 12, 2020

Plus étonnant encore, l'époux de Victoria Beckham a posté une photo et une vidéo de lui sur Instagram, le 14 mai, où son crâne semblait de nouveau recouvert de tous ses cheveux.

Les internautes, qui se sont improvisés enquêteurs pour l'occasion, ont également pointé les apparitions récentes du père de famille sur Instagram où celui-ci portait différents couvre-chefs - comme sur ce contenu publié par Victoria Beckham le 17 avril. Des accessoires qui pourraient servir à cacher une petite calvitie, avec classe.

Face à ces éléments contradictoires, différentes hypothèses ont été formulées. L'ancien footballeur aurait recours à des greffes de cheveux ou des extensions, affirment certains. Tandis que d'autres pensent que l'impression d'un crâne dégarni sur la photo du 12 mai pourrait s'expliquer par un effet de perspective.

Mais d'après un spécialiste capillaire interrogé par le Daily Mail, David Beckham pourrait avoir recours à un traitement contre la chute de cheveux. L'arrêt de ce programme impliquant la prise de médicaments et des séances de laser pourrait être à l'origine de l'alopécie observée sur le fameux cliché.

Est-ce la fin d'un mythe ou ce signe de vieillesse rend-il au contraire la star plus attachante encore ? Là aussi, c'est une question que les internautes n'ont pas réussi à trancher.