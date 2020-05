Inde : elle transporte son père blessé à vélo sur plus de 1.000 km et décroche un test avec l'équipe nationale de cyclisme

En Inde, une adolescente a transporté son père, un travailleur migrant ruiné par la crise du coronavirus et blessé, à vélo sur une distance de plus de 1.000 kilomètres. Son exploit est arrivé aux oreilles des membres de l'équipe nationale de cyclisme, qui l'ont invitée à passer des tests pour les rejoindre.

Mohan Paswan, un conducteur de pousse-pousse, fait partie des millions de travailleurs migrants ruinés par le confinement décrété en Inde en mars dernier. Blessé après un accident, sans argent pour se loger ni même se nourrir à New Delhi, Mohan Paswan et sa fille Jyoti Kumari ont décidé au début du mois de mai de rejoindre leur petit village d'origine au Bihar, situé à plus d'un millier de kilomètres de la capitale indienne.

Leurs dernières roupies leur ont permis de s'offrir un vélo d'occasion équipé d'un porte-bagages, sur lequel Mohan Paswan a pris place avec quelques biens. L'adolescente de 15 ans a ensuite pédalé jusqu'au village, parcourant 1.200 kilomètres en sept jours. Ils sont arrivés à destination le 16 mai dernier.

The pandemic lockdown has roiled migrant communities around the world. In #India, Jyoti Kumari, a 15-year-old Dalit girl, cycled her injured father 1,200 km back to their Bihari village from outside Delhi, where he was facing eviction. https://t.co/WTJgQXiNhP

