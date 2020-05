Vidéo : L'étonnant sang-froid d'un enfant tombé nez à nez avec un ours

Un jeune Italien de 12 ans a fait preuve d’un étonnant sang-froid samedi dernier dans le massif des Dolomites (nord-est de l'Italie), alors qu’il était suivi de près par un ours.

En pleine promenade en famille, le plantigrade est soudainement apparu derrière lui, à une distance qui aurait effrayé bon nombre de randonneurs. Mais pas le jeune Alessandro, qui a avoué à La Stampa avoir justement voulu que cette situation se produise.

«J’espérais vraiment que cela arrive», indique-t-il au journal italien. « Et quand j’ai vu l’ours apparaître entre les buissons, j’ai été très ému. J’étais vraiment très heureux ».

Son beau-père a alors filmé la scène, où l’on voit le solide ours avancer doucement dans les pas du jeune garçon, tandis que celui-ci ne montre aucun signe de peur. «Nous étions inquiets, mais lui était extrêmement tranquille», raconte son oncle.

«l'enfant le plus heureux du monde»

Et pour cause. Alessandro avait profité de la période de confinement pour étudier les ours et apprendre le comportement à avoir face à eux : «Il ne fallait pas que je lui fasse peur, je devais m’éloigner. C’était important que je m’éloigne rapidement mais sans faire penser à l’ours que je puisse être un danger». En effet, l’énorme animal ne montre aucun signe d’agressivité, semblant même curieux de voir le petit homme.

En redescendant chez eux, l’adolescent a expliqué son secret à sa mère. «Je ne l’ai pas regardé dans les yeux, alors l’ours a compris que je n’étais pas son ennemi. Et maintenant je suis l’enfant le plus heureux du monde».